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Суд оставил под стражей четырех бывших "беркутовцев", подозреваемых в расстрелах на Майдане

22 августа, 00:54

Обвиняемые останутся под стражей до 14 сентября 2019 года включительно

/ Фото: Сегодня

Киевский апелляционный суд отклонил заявления стороны защиты, оставив под стражей четверых экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Евромайдане, сообщила пресс-служба суда в Фейсбуке.

Согласно решению суда 21 августа обвиняемые Сергей Зинченко, Павел Аброськин, Александр Маринченко и Олег Янишевский останутся под стражей до 14 сентября 2019 года включительно.

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Как сообщалось, в июле Святошинский районный суд г.Киева отпустил под домашний арест подозреваемого в убийстве 48 активистов Евромайдана бывшего сотрудника спецподразделения МВД Украины "Беркут" Сергея Тамтуру, еще четверым подозреваемым экс-беркутовцам продлил содержание под стражей до 14 сентября.

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16 февраля 2016 года суд объединил в одно производство дела против этих пяти "беркутовцев". Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в убийстве 48 участников акций протеста во времена Евромайдана.

В феврале 2014 года представители потерпевших в деле о расстрелах на улице Институтской в Киеве предоставили новое видео, на котором запечатлено, как спецназовцы расстреливают активистов. Данное видео продемонстрировали во время заседания в Святошинском райсуде Киева и его приобщили к делу.

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суд Майдан экс-беркутовцы

Источник: Сегодня

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