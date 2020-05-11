Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
28,91
  1. Последние новости Украины

Суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве Окуевой

11 мая, 00:21

Елена Вус

Защита Редькина просила выбрать более мягкую меру пресечения

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве добровольца Амины Окуевой Игорю Редькину в виде содержания под стражей на два месяца .

Об этом сообщил следователь по делу и адвокат подозреваемого Юрий Реус, передает hromadske.

Защита Редькина, подчеркивая, что новые доказательства причастности их подзащитного к преступлению отсутствуют, а экспертизу по ДНК на оружии они считают сомнительной, просила выбрать более мягкую меру пресечения.

Реклама

В то время как сторона обвинения просила оставить в силе меру пресечения, подчеркивая риск побега, давления на других фигурантов и свидетелей, уничтожения или искажения вещественных доказательств.

Кроме того, прокуроры отметили, что следствие не установило всех возможно причастных людей к совершению убийства, в частности — еще двоих лиц, чьи ДНК обнаружили на оружии.

Сам Игорь Редькин называет подозрение безосновательным и поддерживает в судебных заседаниях своих защитников.

Защита планирует обжаловать решение суда.

В тренде
Зеленский опубликовал свое детское фото и поздравил украинок с Днем матери

Реклама

Амина Окуева была убита 30 октября 2017 года возле пгт Глеваха в Васильковском районе Киевской области – неизвестные расстреляли автомобиль, в которому ехали она и ее супруг, командир добробата Адам Осмаев. Получив пять пулевых ранений, включая два – в голову, женщина скончалась на месте, а находившийся за рулем мужчина был ранен в ногу.

12 января 2019-го стало известно, что правоохранители задержали предполагаемых убийц. О задержанном известно, что его зовут Игорь Редькин, он родом из Дагестана, а его группировка занималась давлением на бизнес. Следователи пришли к выводу, что убийство было выполнено на заказ, но версия, что Окуеву могли убить из-за долгов, не подтвердилась. Сам Игорь Редькин, понятное дело, отрицает свою причастность к преступлению. Следствие продолжается.

Все подробности этого преступления и что известно о задержанных, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Убийство Амины Окуевой: все подробности задержания предполагаемых убийц".

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

суд убийство мера пресечения подозреваемый Амина Окуева Игорь Редькин

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 10 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 10 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 10 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 10 мая и все подробности из регионовУкраина
Поздравления с Днем матери в прозе: красивые открытки и картинки
Поздравления с Днем матери в прозе: красивые открытки и картинкиFun
В Украине рухнул спрос на квартиры
В Украине рухнул спрос на квартирыНедвижимость
"Это не конкурс танцев на костях": заявление Зеленского ко Дню победы над нацизмомПолитика
Ослабление карантина: как будут работать парикмахерские и салоны красоты
Ослабление карантина: как будут работать парикмахерские и салоны красотыБизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...