Суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве Окуевой

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве добровольца Амины Окуевой Игорю Редькину в виде содержания под стражей на два месяца .

Об этом сообщил следователь по делу и адвокат подозреваемого Юрий Реус, передает hromadske.

Защита Редькина, подчеркивая, что новые доказательства причастности их подзащитного к преступлению отсутствуют, а экспертизу по ДНК на оружии они считают сомнительной, просила выбрать более мягкую меру пресечения.

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В то время как сторона обвинения просила оставить в силе меру пресечения, подчеркивая риск побега, давления на других фигурантов и свидетелей, уничтожения или искажения вещественных доказательств.

Кроме того, прокуроры отметили, что следствие не установило всех возможно причастных людей к совершению убийства, в частности — еще двоих лиц, чьи ДНК обнаружили на оружии.

Сам Игорь Редькин называет подозрение безосновательным и поддерживает в судебных заседаниях своих защитников.

Защита планирует обжаловать решение суда.

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Амина Окуева была убита 30 октября 2017 года возле пгт Глеваха в Васильковском районе Киевской области – неизвестные расстреляли автомобиль, в которому ехали она и ее супруг, командир добробата Адам Осмаев. Получив пять пулевых ранений, включая два – в голову, женщина скончалась на месте, а находившийся за рулем мужчина был ранен в ногу.

12 января 2019-го стало известно, что правоохранители задержали предполагаемых убийц. О задержанном известно, что его зовут Игорь Редькин, он родом из Дагестана, а его группировка занималась давлением на бизнес. Следователи пришли к выводу, что убийство было выполнено на заказ, но версия, что Окуеву могли убить из-за долгов, не подтвердилась. Сам Игорь Редькин, понятное дело, отрицает свою причастность к преступлению. Следствие продолжается.

Все подробности этого преступления и что известно о задержанных, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Убийство Амины Окуевой: все подробности задержания предполагаемых убийц".

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