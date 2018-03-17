Суд оставил за решеткой соратника Саакашвили, подозреваемого в оплате акций протеста

Печерский районный суд Киева 16 марта отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест соратнику лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили – Севериону Дангадзе.

"Суд не принял во внимание ни опровержение стороной защиты фактов необходимости и возможностей проведения следственных (розыскных) действий, ни тот факт, что Михеил Саакашвили как фигурант дела уже не находится на территории Украины, ни то, что материалы по нему были выделены в отдельное производства, которое впоследствии было остановлено", – заявил адвокат Роман Кругляк.

По его словам, суд признал нарушение прав Дангадзе и принял меры по их восстановлению: обязал прокурора не препятствовать свиданиям подозреваемого с родными. Также судья обязал прокурора провести расследование по угрозам в адрес матери Дангадзе от неустановленных лиц.

Кроме того, 16 марта состоялось еще одно судебное заседание, на котором был допрошен один из двух "засекреченных" свидетелей по так называемому делу "о деньгах Курченко", в котором фигурирует Дангадзе. Свидетеля допрашивали с использованием телесвязи из помещения, в котором он находился, с изменением его голоса с помощью электронных средств и сокрытием его настоящего лица.

Ранее сообщалось, что соратник Саакашвили опознан как человек, оплачивавший акции протеста в Киеве. Во время следственных действий Дангадзе "вел себя нервно", рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко.

Напомним, 27 февраля Апелляционный суд Киева оставил под стражей Дангадзе.

Соратнику Саакашвили инкриминируют ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) и ст. 110 (госизмена).

Ранее силовики нашли документы, в которых указано, на что тратились деньги, передаваемые из РФ.

Генпрокурор Юрий Луценко отметил, что в руки силовиков попала сумка с документами, на которых четко видно, куда тратились деньги олигарха Сергея Курченко, с которым и связывают Саакашвили.

"Установлено, что человек приближенный к Саакашвили, а именно гражданин Украины Северион Дангадзе, при согласовании с самим Саакашвили, обратился через доверенное лицо к Сергею Курченко", – рассказал генеральный прокурор.