Суд освободил из СИЗО экс-беркутовца, обвиняемого в расстреле Майдана
Сергею Тамтуру изменили меру пресечения, и теперь он не имеет права покидать свой дом
Святошинский районный суд Киева отпустил под круглосуточный домашний арест бывшего "беркутовца" Сергея Тамтуру, который обвиняется в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года. Соответствующее ходатайство защиты экс-беркутовца удовлетворил суд на сегодняшнем заседании.
Суд считает, что у прокуроров нет достаточных доказательств, что Тамтур может скрыться от следствия или оказывать давление на свидетелей, и поэтому ему смягчили меру пресечения – вместо содержания в СИЗО его отпустили под круглосуточный домашний арест на 60 суток с ношением электронного браслета.
В то же время остальным четырем экс-беркутовцев по данному делу продлили арест на 60 дней и оставили их под стражей.
Как сообщали новости "Сегодня", ранее следователи установили причастность спецроты киевского "Беркута" к расстрелам 48 протестующих и причинению огнестрельных ранений 80 протестующим 20 февраля 2014 г. на ул. Институтской. По результатам расследования сообщено о подозрении 25 сотрудникам этой спецроты и руководящему составу полка "Беркут" в причастности к этим событиям, из них 20 объявлены в розыск и 5 находятся под стражей: Сергей Зинченко, Павел Аброськин, Александр Маринченко, Сергей Тамтур и Олег Янишевский.
В феврале 2014 года представители потерпевших в деле о расстрелах на улице Институтской в Киеве предоставили новое видео, на котором запечатлено, как спецназовцы расстреливают активистов. Данное видео продемонстрировали во время заседания в Святошинском райсуде Киева и его приобщили к делу.
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