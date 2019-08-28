Суд освободил Вышинского под личное поручительство

Кирилл Вышинский был задержан 15 мая 2018 года и с того времени находился в СИЗО

Кирилл Вышинский / Фото: AFP

Суд в Киеве в среду изменил меру пресечения главному редактору агентства "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому с ареста на освобождение под личное поручительство.

"Отменить прежнее решение, удовлетворить ходатайство защиты и изменить меру пресечения с содержания под стражей в СИЗО Киева на личное поручительство", - сказал судья.

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После этого Вышинский был освобожден из-под стражи в зале суда.

Напомним, 19 июля Подольский районный суд Киева продлил на два месяца меру пресечения Вышинскому, обвиняемого в государственной измене. Арест продлен до 19 сентября без определения размера залога.

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Кирилл Вышинский был задержан 15 мая 2018 года по подозрению в государственной измене, за что ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. 10 июня этого года ему зачитали полный текст приговора, однако главред РИА "Новости Украина" не признал свою вину.

Судебное заседание по данному делу было одной из самых главных тем дня.

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