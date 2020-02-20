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Суд отпустил под домашний арест экс-бойца "Омеги", подозреваемого в расстрелах Майдана

20 февраля, 02:30

Косенко обязали носить электронный браслет

Печерский районный суд Киева отправил под домашний арест бывшего бойца спецподразделения Внутренних войск МВД Украины "Омега" Владимира Косенко, подозреваемого в "деле Майдана". Об этом сообщает hromadske.ua.

Его обязали носить электронный браслет.

Прокурор Офиса генеральной прокуратуры Игорь Земсков обращался в суд с ходатайством об избрании для подозреваемого экс-бойца меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток в СИЗО СБУ. По объяснениям прокурора, существуют риски укрытия подозреваемого.

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По данным следствия, боец "Омеги" совместно с сотрудниками полка специального назначения "Беркут" расстреливал митингующих на улице Институтской 20 февраля 2014 года.

Следователь Государственного бюро расследований Андрей Ена в комментарии hromadske рассказал, что в результате применения огнестрельного оружия спецназовцев погиб Олег Ушневич и получил ранения Виталий Гуков.

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Напомним, бывшему бойцу спецподразделения "Омега" сообщили о подозрении в превышении власти и служебных полномочий, а также покушении на умышленное убийство и убийство протестующих на Майдане в феврале 2014 года.

Отметим, 18-20 февраля украинцы вспоминают события, навсегда изменившие Украину. Именно в эти дни в 2014 году на Майдане начались расстрелы активистов, участвовавших в Революции Достоинства. Мы собрали воспоминания украинцев о самых кровавых днях Майдана.

В период 18-20 февраля 2014 года в центре Киева погибли около ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения, а сотни были арестованы и подверглись пыткам. В прокуратуре ранее называли число приговоров по событиям на Майдане.

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