Суд отпустил под залог сторонника Саакашвили

Сегодня, 22:39

Бурцева, который принимал участие в прорыве границы при возвращении политика в Украине, освобожден из-под стражи под залог в размере 110 тыс. грн

фото facebook.com/davit.sakvarelidze
фото facebook.com/davit.sakvarelidze

Суд отпустил из-под стражи соратника лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, участника прорыва украинско-польской границы в пункте пропуска "Шегини" Александра Бурцева.

"Спустя шесть месяцев заключения суд выпустил … добровольца и тяжелобольного диабетом человека Сашу Бурцева под залог 110 тыс. грн", – написал один из лидеров партии "Рух новых сил" Давид Сакварелидзе на странице в Фейсбуке в пятницу.

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Как известно, 10 сентября около 20:00 Саакашвили все-таки смог прорваться на территорию Украины, воспользовавшись помощью нескольких сотен активистов. Толпа, в рядах которой были в том числе и народные депутаты Украины, прорвала шеренги пограничников в пункте пропуска "Шегини" и провела политика в Украину.

В ходе событий в "Шегини" пострадали 16 силовиков. Полиция уже открыла уголовное дело по факту прорыва границы Саакашвили по ст. 332 "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

12 сентября появилась информация о задержании двух активистов, участвовавших в событиях на украинско-польской границе – Андрей Котыченко из Черкасс и Александра Бурцева из Ивано-Франковска.

22 сентября Мостиский районный суд признал М.Саакашвили виновным в незаконном пересечении госграницы Украины и оштрафовал его на 3400 грн.

28 февраля Мостиский районный суд (Львовская обл.) продлил Бурцеву срок содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме более 105 тыс. грн.
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Источник:

"Сегодня"

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