Суд по делу Амины Окуевой: ходатайство зарегистрировали

В Святошинском райсуде подтвердили рассмотрение дела подозреваемого в убийстве добровольца

Амина Окуева. Фото: Facebook

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Полиция Киева подала в Святошинский районный суд столицы ходатайство об избрании меры пресечения мужчине, арестованному по подозрению в причастности к убийству Амины Окуевой.

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"Только что зарегистрировали", – сообщили сайту "Сегодня" в канцелярии суда, добавив, что рассмотрением дела будет заниматься судья Ярослава Марко.

Эту информацию нам подтвердили в Главном управлении Нацполиции по Киевской области, добавив, что начало судебного заседания запланировано на 15:00.

Напомним, накануне глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании предполагаемого организатора убийства участницы боевых действий на Донбассе Амины Окуевой, автомобиль с которой расстреляли в пригороде Киева 30 октября 2017 года.

Позже стало известно, что им является 55-летний Игорь Редькин – лидер задержанных в сентябре семи участников преступной группировки, которых основательно подозреваются в совершении двух других заказных убийств на территории Киевской области.

Как уже сообщалось, покушение произошло возле пгт Глеваха в Васильковском районе Киевской области, когда по автомобилю, в котором ехали Амина Окуева и ее муж, командир добровольческого батальона Адам Осмаев, открыли огонь из автомата.

Женщина получила пять пулевых ранений, включая два – в голову, а ее супруг, который находился за рулем, был ранен в ногу.

Полиция квалифицировала произошедшее как заказное убийство, а в областной прокуратуре зарегистрировали уголовное производство. Рассматривались две версии: действия российских спецслужб и месть Адаму Осмаеву за то, что он пошел против чеченского главы Рамзана Кадырова.

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