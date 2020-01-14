Суд по делу Амины Окуевой: принято решение по главному подозреваемому

Игорь Редькин / Фото: Игорь Серов, Сегодня

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Киевский суд поместил под стражу главного подозреваемого по делу об убийстве украинского добровольца Амины Окуевой и покушении на командира добробата Адама Осмаева.

Как сообщает из зала заседаний Святошинского районного суда Киева корреспондент "Сегодня", соответствующее решение 14 января приняла судья Ярослава Марко, удовлетворив просьбу прокуратуры.

Судья постановила поместить 55-летнего Игоря Редькина под стражу сроком на два месяца – до 11 марта. Адвокат подсудимого уже выразил готовность подавать апелляцию на решение судьи.

В начале рассмотрения ходатайства сторона защиты просила провести закрытое заседание, но судья отклонил запрос. Кроме того, по просьбе обвиняемого суд запретил снимать его на фото или видео.

Прокурор просил для подсудимого содержание под стражей, чтобы избежать оказания влияния на свидетелей и экспертов со стороны подсудимого и чтобы не дать ему скрыться от правосудия.

В свою очередь, адвокат заявил о проведенных экспертиз недостаточно, чтобы утверждать о вине его подзащитного, при этом юрист косвенно признал то, что на автомате, из которого в 2017 году расстреляли автомобиль Окуевой действительно были ДНК Редькина.

"ДНК не говорит о том, что он убивал. Доказательства отсутствуют. Подозреваемый может быть причастен к оружию, но не к убийству ... Отсутствие двух пальцев говорит о том, что под сомнением то, что он мог использовать автомат", – заявил адвокат, назвав ходатайство мере пресечения несоответствующим законодательным нормам.

Напомним, что следователи считают 55-летнего выходца из Дагестана Игоря Редькина организатором преступной группировки, которая более двух лет назад совершила покушение на участницу боевых действий на Донбассе Амину Окуеву и ее супруга, командира добробата Адама Осмаева.

Вечером 30 октября 2017 года подозреваемые расстреляли автомобиль с парой возле пгт Глеваха в Васильковском районе Киевской области. Получив пять пулевых ранений, включая два – в голову, Окуева скончалась на месте, а находившийся за рулем Осмаев был ранен в ногу.

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