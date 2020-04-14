Суд по делу Черновол перенесли: адвокат требует отвода судьи

Печерский районный суд Киева перенес заседание, на котором должны были избрать меру пресечения для народного депутата Украины VIII созыва Татьяны Черновол.

На заседании защита активистки и экс-нардепа потребовала отвода судьи Сергея Вовка, в связи с чем он объявил перерыв на неопределенный срок. Решение об отводе примет другой состав судей.

Напомним, что Черновол обвиняют в умышленном убийстве сотрудника одной из политических партий Владимира Захарова 18 февраля 2014 года, который числится в списке героев Небесной сотни.

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В то же время, учитывая ряд смягчающих факторов, – наличие у Черновол несовершеннолетних детей, статус участника АТО и ситуацию с распространением коронавируса, – Государственное бюро расследований предложило поместить подозреваемую под круглосуточный домашний арест.

До решения об отводе судьи она была освобождена из зала суда.

Напомним, утром 10 апреля следователи ГБР пришли к Черновол домой с обысками. Речь идет об уголовном производстве в связи с событиями 18 февраля 2014 года в центре Киева, когда она с группой лиц устроила поджог офиса одной из политических партий, что привело к гибели мужчины, который находился внутри здания. В результате ей сообщили о подозрении в убийстве.

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