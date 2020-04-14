Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,04
29,54
  1. Последние новости Украины

Суд по делу Черновол перенесли: адвокат требует отвода судьи

14 апреля, 19:41

Станислав Кожемякин

Решение об отводе Сергея Вовка примет другой состав судей

Печерский районный суд Киева перенес заседание, на котором должны были избрать меру пресечения для народного депутата Украины VIII созыва Татьяны Черновол.

На заседании защита активистки и экс-нардепа потребовала отвода судьи Сергея Вовка, в связи с чем он объявил перерыв на неопределенный срок. Решение об отводе примет другой состав судей.

Напомним, что Черновол обвиняют в умышленном убийстве сотрудника одной из политических партий Владимира Захарова 18 февраля 2014 года, который числится в списке героев Небесной сотни.

Реклама

В то же время, учитывая ряд смягчающих факторов, – наличие у Черновол несовершеннолетних детей, статус участника АТО и ситуацию с распространением коронавируса, – Государственное бюро расследований предложило поместить подозреваемую под круглосуточный домашний арест.

В тренде
На телеканале "Украина 24" – премьера новой программы "Украина с Тиграном Мартиросяном"

До решения об отводе судьи она была освобождена из зала суда.

Напомним, утром 10 апреля следователи ГБР пришли к Черновол домой с обысками. Речь идет об уголовном производстве в связи с событиями 18 февраля 2014 года в центре Киева, когда она с группой лиц устроила поджог офиса одной из политических партий, что привело к гибели мужчины, который находился внутри здания. В результате ей сообщили о подозрении в убийстве.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

отвод Сергей Вовк Печерский райсуд Киева Татьяна Черновол

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: статистика за 14 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 14 апреля и все подробности из регионовУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 14 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 14 апреляУкраина
Чистый четверг: главные приметы праздника
Чистый четверг: главные приметы праздникаFun
Чистый четверг-2020: что нельзя делать в праздник 16 апреля
Чистый четверг-2020: что нельзя делать в праздник 16 апреляFun
"Украина или смерть": что значит шеврон с черепом у Зеленского на камуфляжеПолитика
После 24 апреля, но не раньше
После 24 апреля, но не раньше "майских": когда чиновники прогнозируют окончание карантинаУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...