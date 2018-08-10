Суд по делу об убийстве Вороненкова перенесли

О переносе заседания просили как защита, так и обвинение

Шевченковский районный суд города Киева отложил до 12.00 12 сентября рассмотрение судом присяжных уголовного производства по существу по обвинению Ярослава Тарасенко и Александра Лося в пособничестве в умышленном убийстве бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова.

Это произошло по просьбе как стороны обвинения, так и стороны защиты.

В частности, в суд поступило письменное заявление защитника одного из обвиняемых Александра Лося с просьбой перенести заседание, поскольку он с 7 по 14 августа находится в отпуске. Вместе с тем, прокурор отметил, что предварительное судебное заседание состоялось 7 августа, а для вызова, в частности, присяжных законодательство устанавливает срок не менее 5 дней. Итак, чтобы избежать в будущем отмены решения суда первой инстанции по формальным причинам, он попросил выдержать указанную норму о вызове в суд.

Вместе с тем, суд отложил до 12 сентября судебное заседание, указав, что поскольку участие в отборе основных присяжных может принимать сторона защиты, необходимо присутствие и адвоката Лося, который просил перенести заседание. Вместе с тем, суд отметил, что даты судебных заседаний были согласованы раньше, а следующая дата, согласно плану, приходится на 12 сентября.

На судебном заседании было принято решение, что данное уголовное производство будет рассматривать суд присяжных, но самих присяжных (основных и запасных) должны отобрать на сегодняшнем заседании.

Как сообщалось, подозреваемый в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Владимир Тюрин объявлен в общенациональный розыск, также его разыскивает и Интерпол. Ему инкриминируют ст.115 ч.2 пп.6, 11 и 12 Уголовного кодекса (умышленное убийство совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений).

Напомним, следствие выяснило, что убийство Вороненкова организовала ФСБ через бывшего гражданского мужа Марии Максаковой, криминального авторитета из Башкирии Владимира Тюрина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что мотивами убийства Вороненкова стали личная месть и политические интересы.