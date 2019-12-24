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Суд по делу Шеремета: мать Кузьменко сказала, в чем "виновата" ее дочь

24 декабря, 13:42

Игорь Серов

Валерия Калинкина считает суд над дочерью "расплатой" новой власти

Истинной причиной судебного процесса над украинским волонтером и хирургом Юлией Кузьменко является не ее предполагаемая причастность к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году, а резкие высказывания в адрес власти.

Об этом корреспонденту "Сегодня" заявила ее мать Валерия Калинкина.

"Я считаю, что это связано со свободой слова – вернее, с ее отсутствием сейчас. Потому что другого объяснения нет. Ее посты в Facebook были очень точными, достаточно правдивыми и откровенными и, конечно, достаточно резкими в отношении всего – что происходит вокруг патриотов, что творится на фронте, что происходит здесь, в тылу. Она высказывала достаточно уверенно свои мысли", – сказала женщина в Апелляционном суде Киева, где 24 декабря рассматривается ходатайство адвокатов Кузьменко на избранную ей меру пресечения – 2 месяца под стражей.

Валерия Николаевна считает, что из ее дочери вышел бы прекрасный журналист, поскольку она прекрасно подбирает слова, при этом не оскорбляя собеседника и сохраняя трезвость мысли.

"Я думаю, что это расплата. Расплата только за это – больше не за что, потому что она помогала как волонтер с 2014 года, с первых дней [войны на Донбассе]", – добавила мать Кузьменко.

Также, по словам Валерии Калинкиной, у ее дочери – профессиональные проблемы со спиной.

"Я очень горжусь своей дочерью, потому что у меня выросла действительно умная, талантливая, очень патриотичная дочка. К сожалению, таким же растет и мой внук", – отметила она.

Напомним, что накануне суд отклонил ходатайство адвокатов предполагаемого организатора убийства Шеремета – рок-музыканта Андрея Антоненко, оставив его под стражей до 8 февраля.

Апелляцию Кузьменко планировали рассмотреть 20 декабря, однако из-за неявки прокурора заседание перенесли на 24 декабря. Это возмутило пришедших сторонников подсудимой, которые заблокировали зал заседаний и стеклянный бокс, в котором содержали подсудимую. Чтобы вернуть Юлию Кузьменко обратно в СИЗО, в суд вызвали спецназ, который оттеснил активистов.

Новости "Сегодня" внимательно следят за ходом расследования убийства известного журналиста. Более подробно об этом вы можете узнать в специальной хронике на нашем сайте.

20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина основательницы "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах.

Кроме Кузьменко, по делу об убийстве проходят еще четверо подозреваемых: рок-музыкант и воевавший на Донбассе сержант Сил специальных операций ВСУ Андрей Антоненко, военный медик-контрактница Яна Дугарь, а также Виталий и Инна Грищенко ("Буча" и "Пума").

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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Апелляционный суд павел шеремет убийство шеремета Юлия Кузьменко

Источник: Сегодня

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