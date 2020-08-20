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Суд по убийству Гандзюк арестовал Мангера и Левина на 2 месяца

20 августа, 02:15

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Подозреваемые арестованы без права внесения залога

Днепровский суд Киева в ночь на 20 августа вынес решение по подозреваемым по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк – Владиславу Мангеру и Алексею Левину, их оставят под стражей еще на 60 суток без права внесения залога. Трансляцию из зала суда вел на своей странице в Facebook адвокат Маси Найем.

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Арест продлится до 18 октября 2020 включительно.

Ранее мы сообщали, что Днепровский районный суд Киева во вторник, 18 августа, начал рассматривать по сути дело о заказе и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Обвиняемыми по делу проходят председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, а также бывший помощник депутата Херсонского облсовета Алексей Левин.

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При этом Левина 18 августа буквально заносили в зал заседаний, держа за руки и ноги, так как он не хотел идти.

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Напомним, херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили концентрированной кислотой в июле 2018 года. Девушка получила тяжелые ожоги и через три месяца умерла.

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