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Суд принял новое решение по счетам Януковича-младшего

Сегодня, 15:22

В течение суток два разных судьи разблокировали и снова заблокировали арестованные деньги

Александр Янукович
Александр Янукович. Фото: Сегодня

Шевченковский суд запретил снимать арест со счетов ликвидированного банка "Всеукраинский банк развития", которые принадлежали сыну экс-президента Виктора Януковича Александру. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Только что судья Шевченковского райсуда Е.Мартынов постановил отказать в снятии ареста с ряда счетов банка ВБР. Работаем дальше", – написала она.

Напомним, как вчера сообщалось, суд отменил аресты счетов ликвидированного банка сына Януковича. На счетах этого банка было арестовано 1,2 млрд гривен.

"17.04.19 постановлением следственного судьи Шевченковского райсуда Киева О.Голубь отменены аресты счетов Всеукраинского банка развития. Прокуроры готовят срочные ходатайства", – сообщали в ГПУ.

Отметим, что банк находится в состоянии ликвидации с 2016 года. Фонд гарантирования вкладов физических лиц  продлил срок ликвидации Всеукраинского банка развития до 22 декабря 2020 года.

В апреле 20108-го в СМИ появилась информация, что со счетов банка Януковича-младшего пропали два миллиарда гривен. Министр внутренних дел Арсен Аваков в 2015 году сообщал об аресте 2,6 млрд гривен на счетах ВБР, однако сейчас этих средств на счетах уже нет.

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Тег суд, Янукович, арест, сарган, счета

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