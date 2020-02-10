Суд принял решение по Марусе Зверобой за угрозы Зеленскому

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Печерский районный суд Киева рассмотрел вопрос о мере пресечения для волонтера Маруси Зверобой (Елене Биленькой), которая подозревается в угрозе убийством президенту Украины.

Прокурор отметил, что подозреваемая официально безработная. Он настаивал на избрании меры пресечения в виде личного обязательства и просил обязать Зверобой сдать загранпаспорт, являться к следователю и носить электронный браслет.

Сразу после слова прокурора Зверобой дерзко ответила: "Себе ошейник надень, понял? Собака".

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Судья, вернувшись из совещательной комнаты, принял решение полностью удовлетворить ходатайство прокуроров. Таким образом волонтеру Зверобой избрана мера пресечения в виде личного обязательства до 9 апреля и она будет вынуждена носить электронный браслет, являться к следователям по первому требованию.

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Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября 2019 года нардеп София Федина вместе с волонтером Марусей Зверобой запустили в соцсетях стрим, в котором комментировали поездку президента в Золотое, где он резко пообщался с ветеранами-добровольцами. Политик и волонтер обсуждали варианты возможной гибели главы государства на Донбассе. В ГБР уже квалифицировали действия Федины и Зверобой по ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины (Угроза убийством в отношении президента Украины). Читайте все подробности скандала с Фединой и Зверобой, связанного с угрозами Зеленскому.

28 ноября в дом Зверобой пришли с обыском детективы Госбюро расследований. Позже сама Зверобой рассказала, что у нее изъяли.

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