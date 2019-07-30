Суд принял решение по российскому танкеру NEYMA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%20NEYMA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%20NEYMA 2019-07-30T17:09:00+03:00 Украина Военный прокурор Матиос объяснил, законно ли действовали украинские силовики

Приморский районный суд Одессы разрешил арестовать задержанный российский танкер NEYMA, который был задействован в агрессии России в Керченском проливе в отношении украинских кораблей 25 ноября 2018 года. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, опубликовав решение суда на своей странице в Facebook.

По его словам, в украинском суде подтвердили правомерность действий военных прокуроров и следователей СБУ, а также соблюдение ими требований закона при проведении обыска на судне.

"По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали", – написал Матиос.

Читайте также: СБУ задержала российский танкер NEYMA: все подробности онлайн

Кроме того, он объяснил разгоняемую российскими СМИ информацию, что якобы украинские силовики не имели право ступать на российское судно без разрешения консула РФ.

Реклама

"Объясняю. Судно, после прохождения им пограничного и таможенного контроля на территории Украины, считается имеющим открытую границу. В соответствии с нормами действующих международных договоров, ратифицированных как Россией, так и Украиной, необходимости получения согласия или разрешения представителя дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства для проведения на территории Украины следственных действий на морском или речном транспорте не предусмотрена. Мы это сделали законно", – подчеркнул прокурор.

В тренде Чушь и некомпетентность: Кличко записал гневный видеответ Богдану

Как сообщали новости "Сегодня", СБУ задержала российский танкер NEYMA, блокировавший украинские военные корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе во время атаки в ноябре 2018 года. Следствие установило, что российские владельцы изменили название танкера на NIKA SPIRIT, чтобы скрыть свои преступные действия под Керченским мостом.

Кроме того, после проведения следственных действий на борту судна было установлено, что конкретные члены экипажа не нарушали норм Морского права и законы Украины, соответственно основания для их удерживания не было. В итоге экипаж задержанного Украиной танкера отправился домой. Капитан "Неймы" рассказал, как происходило задержание.

После того, как стало известно о задержании российского танкера, в Москве начали угрожать Украине. "Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать", – отметили в МИД России.

На задержание российского судна отреагировали и на западе. Так, в Евросоюзе пока ожидают дополнительной информации об инциденте. А заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак призвал воздерживаться от любых поспешных действий и опасной риторики, а также полностью соблюдать международные права. В свою очередь в американском посольстве довольны тем, как поступила Украина – отпустила моряков. "Это хороший прецедент для мирного разрешения споров", – отметили дипломаты США.

В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" эксперт по международному праву Роман Шахматенко объяснил, сможет ли РФ апеллировать к международному праву по задержанию танкера.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама