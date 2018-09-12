Суд продлил арест Рубана до 30 октября

Сегодня, 22:19

Адвокат Рубана заявил, что не планирует подавать апелляцию

Фото: bykvu.com
Фото: bykvu.com

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Владимиру Рубану, которого с нардепом Надеждой Савченко обвиняют в подготовке теракта с целью свержения власти.

Об этом сообщил его адвокат Валентин Рыбин, передает "Громадське".

По словам защитника, заседание суда прошло 31 августа. Суд оставил Рубана под стражей до 30 октября.

Кроме того, адвокат Рубана заявил, что не планирует подавать апелляцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"В этом нет смысла", – сказал он.

Напомним, по делу Савченко-Рубана завершились досудебные расследования. Сейчас подозреваемые и их защита знакомятся с материалами.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, обвинение будет требовать для нардепа и ее пособника максимальное наказание.

Кроме того, эксперты исследовательского института представили три схемы действий террористов. По одной из них, минометы могли расположиться на Трухановом острове, по второй – обстрел мог вестись с воды, в результате чего могли пострадать тысячи киевлян в центре столицы.
суд, теракт, арест, адвокат, Савченко, рубан

Вы сейчас просматриваете новость "Суд продлил арест Рубана до 30 октября". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: bykvu.com

Рубана могут обменять на военнопленных - Луценко

2 Августа, 18:40

 Подозреваемый должен сотрудничать со следствием и быть признан виновным

Украина

Рубан и Савченко. Фото: Facebook

Высшая мера наказания для Савченко и Рубана: эксперт объяснил, насколько это возможно

2 Августа, 18:06

Украине важно не то, чтобы Рубан сидел, а показать, что он был врагом и предателем
Загрузка...

Политика

Оружия для осуществления теракта. Фото: Людмила Грубник, "Сегодня"

СБУ показала оружие, которым Савченко и Рубан планировали обстрелять центр Киева (фото)

2 Августа, 17:21

По мнению экспертов Института судебных экспертиз, в результате теракта могли пострадать тысячи киевлян

Политика

Надежда Савченко. Фото: AFP

Луценко хочет для Савченко максимальный срок наказания

2 Августа, 14:07

Следователи собрали все необходимые доказательства вины подозреваемых, заявил генпрокурор

Политика

Надежда Савченко. Фото: "Сегодня"

Правоохранители завершили расследование по Савченко и Рубану

1 Августа, 23:43

Защита фигурантов уже начала ознакомление с материалами дела

Украина

фото из открытых источников

Рубан попросил включить его в списки на обмен от "ДНР" - адвокат

5 Июля, 01:03

Рубан был задержан 8 марта на КПВВ "Майорское" с арсеналом оружия
Загрузка...