Суд продлил арест Рубана до 30 октября

Адвокат Рубана заявил, что не планирует подавать апелляцию

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Владимиру Рубану, которого с нардепом Надеждой Савченко обвиняют в подготовке теракта с целью свержения власти.

Об этом сообщил его адвокат Валентин Рыбин, передает "Громадське".

По словам защитника, заседание суда прошло 31 августа. Суд оставил Рубана под стражей до 30 октября.

Кроме того, адвокат Рубана заявил, что не планирует подавать апелляцию.

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"В этом нет смысла", – сказал он.

Напомним, по делу Савченко-Рубана завершились досудебные расследования. Сейчас подозреваемые и их защита знакомятся с материалами.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, обвинение будет требовать для нардепа и ее пособника максимальное наказание.

Кроме того, эксперты исследовательского института представили три схемы действий террористов. По одной из них, минометы могли расположиться на Трухановом острове, по второй – обстрел мог вестись с воды, в результате чего могли пострадать тысячи киевлян в центре столицы.