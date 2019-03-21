Суд продлил меру пресечения экс-начальнику Генштаба Замане
Замане грозит до 15 лет тюрьмы, если его признаю виновным в государственной измен
Суд до 21 апреля продлил меру пресечения экс-начальнику Генштаба Вооруженных сил Украины Владимиру Замане, подозреваемому в государственной измене. Таким образом Печерский райсуд Киева частично удовлетворил ходатайство прокуроров военной прокуратуры о продлении срока содержания Заманы под стражей.
Прокуроры просили суд продлить арест Замане до 25 мая.
Напомним, на брифинге главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказывал, что генерал подозревается в развале Вооруженных сил. По его словам, экс-начальник Генштаба существенно сократил армию до менее чем 200 тысяч человек и расформировал основные военные силы страны – ракетные войска и Воздушные силы в целом, тем самым оставил Украину без ПВО и авиации.
В свою очередь сам Замана рассказал журналистам, что в 2014 году не сбежал из страны и якобы призывал ввести военное положение в связи с возможным вторжением России. Также он прокомментировал слова Матиоса о расформировании более 70 воинских частей.
"Прошло 5 лет – начинают разбираться … Я закрывал все то, что не нужно было Вооруженным силам … Речь шла об оркестрах, всевозможных вспомогательных (войсках) и так далее, которые балластом висели на Вооруженных силах", – пояснил генерал.
Отметим, что Замане грозит до 15 лет тюрьмы, если его признаю виновным в государственной измене.
Читайте подробней, кто такой Замана, чем он занимался при Януковиче, и за что был уволен.
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