Суд продолжил избирать меру пресечения подозреваемому в госизмене Замане

Судья появился в зале заседания с почти часовой задержкой

Фото: УНН

Суд продолжил избирать меру пресечения подозреваемому в госизмене Замане //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/438/507/5c74385072b05.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/438/507/5c74385072b05.jpg 2019-02-25T20:44:00+02:00 Украина Судья появился в зале заседания с почти часовой задержкой

Печерский районный суд после перерыва продолжил избирать меру пресечения подозреваемому в государственной измене бывшему руководителю Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковнику Владимиру Замане. Об этом заявил судья Печерского райсуда столицы Вячеслав Пидпалый, передает УНН.

Судья появился в зале заседания с почти часовой задержкой. Так, объявив сегодня днем перерыв в заседании до 19:00, он начал заседание в 19.55.

В начале заседания защитник попросил приобщить к материалам дела справки о серьезных заболеваниях у подозреваемого, требующих ежедневного лечения.

Напомним, сегодня сотрудники СБУ совместно с ГПУ задержали Владимира Заману и вручили ему подозрение о государственной измене. Прокуратура уже попросила суд арестовать генерала. Прокуроры подали соответствующее ходатайство, чтоб его арестовали на два месяца, а инкриминируемая ему статья (государственная измена) не предполагает меры пресечения в виде залога. Ему грозит до 15 лет тюрьмы, если признают виновным.

В свою очередь главный военный прокурор Анатолий Матиос на сегодняшнем брифинге рассказывал, что генерал подозревается в развале Вооруженных сил. По его словам, экс-начальник Генштаба существенно сократил армию до менее чем 200 тысяч человек и расформировал основные военные силы страны – ракетные войска и Воздушные силы в целом, тем самым оставил Украину без ПВО и авиации.

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