Суд продолжил избирать меру пресечения подозреваемому в госизмене Замане
Судья появился в зале заседания с почти часовой задержкой
Печерский районный суд после перерыва продолжил избирать меру пресечения подозреваемому в государственной измене бывшему руководителю Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковнику Владимиру Замане. Об этом заявил судья Печерского райсуда столицы Вячеслав Пидпалый, передает УНН.
Судья появился в зале заседания с почти часовой задержкой. Так, объявив сегодня днем перерыв в заседании до 19:00, он начал заседание в 19.55.
В начале заседания защитник попросил приобщить к материалам дела справки о серьезных заболеваниях у подозреваемого, требующих ежедневного лечения.
Напомним, сегодня сотрудники СБУ совместно с ГПУ задержали Владимира Заману и вручили ему подозрение о государственной измене. Прокуратура уже попросила суд арестовать генерала. Прокуроры подали соответствующее ходатайство, чтоб его арестовали на два месяца, а инкриминируемая ему статья (государственная измена) не предполагает меры пресечения в виде залога. Ему грозит до 15 лет тюрьмы, если признают виновным.
В свою очередь главный военный прокурор Анатолий Матиос на сегодняшнем брифинге рассказывал, что генерал подозревается в развале Вооруженных сил. По его словам, экс-начальник Генштаба существенно сократил армию до менее чем 200 тысяч человек и расформировал основные военные силы страны – ракетные войска и Воздушные силы в целом, тем самым оставил Украину без ПВО и авиации.
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