Суд рассмотрит отстранение Мангера с поста главы Херсонского облсовета

Суд в Киеве рассмотрит отстранение с должности подозреваемого в организации убийства Гандзюк

Владислав Мангер. Фото: Facebook

Суд рассмотрит отстранение Мангера с поста главы Херсонского облсовета //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/166/d6a/5c6166d6a9e1a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/166/d6a/5c6166d6a9e1a.jpg 2019-03-05T13:30:00+02:00 Украина Суд в Киеве рассмотрит отстранение с должности подозреваемого в организации убийства Гандзюк

Шевченковский районный суд Киева на своем заседании рассмотрит вопрос отстранения от должности главы Херсонского областного совета Владислава Мангера.

Чиновника подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк. Судебное заседание должно начаться 5 марта в 13:30.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. В ночь на 15 февраля ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в 2 млн 497 тысяч 300 гривен.

Перед этим главе Херсонского облсовета сообщили о подозрении в организации убийства Гандзюк. По мнению следователей, чиновник из-за личной неприязни к активистке пошел на крайние меры, так как она могла мешать его бизнес-интересам.

В свою очередь, генеральный прокурор Юрий Луценко, заявлял, что именно глава Херсонского облсовета заказал и организовал убийство Гандзюк. По его словам, чиновник является вершиной этого преступления, а относительно возможной причастности губернатора Херсонской области Андрея Гордеева у следствия нет доказательств.

В свою очередь сам Мангер отреагировал на подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам чиновника, он ее даже не знал и не контактировал с ней, а также пообещал не бежать из страны.

Напомним, что 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле ее дома в Херсоне. В результате женщину с ожогами 30% тела ее госпитализировали. 4 ноября она скончалась.

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