Суд рассмотрит отстранение Мангера с поста главы Херсонского облсовета
Суд в Киеве рассмотрит отстранение с должности подозреваемого в организации убийства Гандзюк
Шевченковский районный суд Киева на своем заседании рассмотрит вопрос отстранения от должности главы Херсонского областного совета Владислава Мангера.
Чиновника подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк. Судебное заседание должно начаться 5 марта в 13:30.
11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. В ночь на 15 февраля ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в 2 млн 497 тысяч 300 гривен.
Перед этим главе Херсонского облсовета сообщили о подозрении в организации убийства Гандзюк. По мнению следователей, чиновник из-за личной неприязни к активистке пошел на крайние меры, так как она могла мешать его бизнес-интересам.
В свою очередь, генеральный прокурор Юрий Луценко, заявлял, что именно глава Херсонского облсовета заказал и организовал убийство Гандзюк. По его словам, чиновник является вершиной этого преступления, а относительно возможной причастности губернатора Херсонской области Андрея Гордеева у следствия нет доказательств.
В свою очередь сам Мангер отреагировал на подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам чиновника, он ее даже не знал и не контактировал с ней, а также пообещал не бежать из страны.
Напомним, что 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле ее дома в Херсоне. В результате женщину с ожогами 30% тела ее госпитализировали. 4 ноября она скончалась.
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