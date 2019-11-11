Суд разрешил продолжить ликвидацию УПЦ КП

Во время судебного заседания произошло столкновение между представителями религиозной организации и работниками суда

Фото: facebook.com/PatriarchPhilaret

Шестой апелляционный суд удовлетворил апелляционные жалобы митрополита Черкасского Православной церкви Украины (ПЦУ) Олега Яременко и Министерства культуры Украины относительно решения первой инстанции о приостановлении ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), передает УНН.

Суд постановил апелляционные жалобы Яременко и Министерства культуры Украины удовлетворить, а постановление Окружного административного суда Киева о приостановлении ликвидации УПЦ КП отменить.

Тем времен в полиции Киева сообщают, что во время судебного заседания в помещении суда на улице Московской произошло столкновение между представителями религиозной организации и работниками суда.

По предварительной информации, группа лиц разбила стеклянные двери в здании суда и пыталась попасть на заседание, в результате чего произошло столкновение с представителями суда.

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Отмечается, что для прекращения конфликта работники полиции применили слезоточивый газ.

Пять активных участников происшествия правоохранители доставили в управление полиции, где устанавливают их анкетные данные и берут объяснения.

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"Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проверки будет дана правовая оценка действиям участников инцидента", – говорится в сообщении.

Напомним, 4 октября 2019 года Окружной административный суд Киева запретил ликвидацию УПЦ КП до рассмотрения по существу ее иска к Министерству культуры Украины.

Как известно, несмотря на то что Филарет отказывается признать упразднение Киевского патриархата, данная религиозная организация прекратила свою деятельность после объединения в единую православную церковь Украины. Соответствующее заявление сделали в Министерстве культуры.

Как сообщали новости "Сегодня", Киевский патриархат отменил Томос и отказался признавать Епифания главой. Участники собора Украинской православной церкви Киевского патриархата отменили постановления проходившего 15 декабря 2018 года Архиерейского собора, на котором, собственно, и приняли решение об объединении Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви.

В свою очередь появилась реакция ПЦУ на отмену Томоса Киевским патриархатом. В заявлении единой церкви говорится, что Филарета не станут отлучать от объединенной церкви, но будут считать, что он из нее вышел.

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