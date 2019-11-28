Суд сделал "скидку" в 56 миллионов: генералу Марченко изменили меру пресечения

Дмитрий Марченко. Скриншот

Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу адвокатов на меру пресечения в отношении генерала Дмитрия Марченко и уменьшил сумму залога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По итогам сегодняшнего заседания суд постановил отменить предыдущее решение Печерского суда Киева об аресте с возможностью внесения залога в 76 миллионов гривен и назначил содержание под стражей, но с залогом "всего"" в 20 млн.

Реклама

Отметим, что на заседании суда присутствовали экс-нардеп Борислав Береза, начальник патрульной полиции Евгений Жуков, нардепы Мария Ионова и Михаил Забродский, полковники Миргородский и Олейник, которые заявили ходатайства о готовности взять Марченко на поруки.

Как сообщали новости "Сегодня", в июне директор ГБР Роман Труба заявил, что чиновники Минобороны на военной форме и бронежилетах украли 100 миллионов гривен при закупках военного имущества для военнослужащих.

Подозрения по данному уголовному производству получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ генерал-майор Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения – Саковец и Каморянский.

Позже Госбюро расследований опубликовало фрагменты разговоров чиновников Минобороны, из которых следует, что офицеры, ответственные за закупку бронежилетов и другого вещевого имущества для украинских военных, знали о том, что они бракованные.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама