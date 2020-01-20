Суд скасував арешт земельної ділянки, де будується ЖК "City Park" в м. Ірпінь

Відповідне рішення винесла колегія суддів Київського апеляційного суду, визнавши дане обтяження незаконним та скасувавши його без права на оскарження

Як стало відомо 5 грудня 2019 року з офіційної заяви на сайті Будівельної Групи "Синергія", компанія домоглась зняття арешту із земельної ділянки з кадастровим номером 3210900000:01:177:0005, де ведеться будівництво ЖК "City Park" в м. Ірпінь Київської області. Відповідне рішення винесла колегія суддів Київського апеляційного суду, визнавши дане обтяження незаконним та скасувавши його без права на оскарження.

20 листопада 2019 року Ірпінський міський суд наклав арешт на вказані земельні ділянки загальною площею 3,5 га на підставі клопотання прокурора Ірпінського відділення Києво-Святошинської прокуратури Київської області Пшика Р.М.

25 листопада представники Будівельної Групи "Синергія" подали апеляційну скаргу щодо зняття відповідного обтяження із земельної ділянки, оскільки її використання під багатоквартирну забудову не суперечить визначеному цільовому призначенню та відповідає законодавству України.

"Завдяки зусиллям юристів Будівельної Групи "Синергія", а також підтримці інвесторів ЖК "City Park", що забезпечили відкритість та прозорість судового засідання, колегія суддів Київського апеляційного суду своїм рішенням визнала дане обтяження, у вигляді арешту, незаконним та скасувала його без права на оскарження", — йдеться у новині на офіційному сайті Будівельної Групи "Синергія".

Як відомо, раніше, Будівельна Група "Синергія" повідомила про інформаційну атаку на компанію в ЗМІ, у якій використовувалась неправдива та необґрунтована інформація, з метою нанесення шкоди діловій репутації компанії, її представникам, а також введення в оману інвесторів та клієнтів забудовника.

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