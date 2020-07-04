Суд снял запрет СБУ на въезд Элджею и обязал заплатить рэперу

Окружной административный суд Киева отменил решение Службы безопасности Украины о трехлетнем запрете на въезд российскому рэперу Элджею (настоящее имя Алексей Узенюк).

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Об этом говорится в документе, опубликованном в реестре судебных решений.

В решении указано, что Элджей подал иск к СБУ с требованием отменить запрет, введенный после жалобы бывшего нардепа Владимира Парасюка. Он напомнил о выступлении россиянина в оккупированном Крыму и в качестве доказательства привел запись, выложенную в Youtube.

В ходе рассмотрения иска выяснилось, что видео, на котором Элджей якобы выступает в аннексированном Крыму, на данный момент удалено из YouTube.

"Cуд отмечает, что вывод ответчика (СБУ – Ред.) о том, что истец (Элджей – Ред.) незаконно посещал оккупированную территорию АР Крым, является необоснованным и безосновательным, что в свою очередь указывает на та, что оспариваемое решение было принято ответчиком на основании недостоверных и не подкрепленных соответствующими, допустимыми доказательствами сведений, полученных из социальной сети YouTube без проведения процедуры верификации владельцев аккаунтов пользователей данной социальной сети в предусмотренном действующим национальным процессуальным законом", – указано в документе.

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Судья пришел к выводу, что СБУ не предоставила никаких доказательств обоснованности запрета на въезд Элджея в Украину и постановил взыскать 1536 гривен из украинского бюджета в пользу рэпера.

Это решение суда может быть обжаловано, в украинской спецслужбе его пока не комментировали.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что СБУ сделала невъездными четыре десятка иностранцев, среди которых два известных россиянина – Геннадий Зюганов и Максим Фадеев.

До того пограничники в аэропорту "Киев" не пустили в Украину россиянку, причем она еще и пыталась дать взятку, лишь бы ее пропустили в нашу страну.

Смотрите также в сюжете, как российской блогерше Александре Митрошиной, на встрече с которой в Киеве произошло жесткое задержание украинских активистов, запретили въезд на территорию Украины:

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