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Суд в Киеве рассмотрит апелляцию ГПУ на меру пресечения главе Херсонского облсовета

Сегодня, 13:49

Председателя Херсонского облсовета могут отправить под стражу без права выйти под залог

Владислав Мангер
Владислав Мангер. Фото: Facebook
Суд в Киеве рассмотрит апелляцию ГПУ на меру пресечения главе Херсонского облсовета //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2a3/85d/5c62a385d6fc9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2a3/85d/5c62a385d6fc9.jpg Украина Председателя Херсонского облсовета могут отправить под стражу без права выйти под залог

В Киеве Апелляционный суд начал рассмотрение жалобы Генеральной прокуратуры относительно изменения меры пресечения главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Жалобу рассматривает коллегия судей – Валерий Лашевич, Иван Рыбак и Николай Ященко. В зале суда также находится отец погибшей, Виктор Гандзюк, прокуроры Виктория Калита и Дмитрий Боян, сам подозреваемый и его адвокаты.

Стоит отметить, как сообщал сайт "Сегодня", апелляция Генпрокуратуры на меру пресечения Мангеру является одной из главных тем дня.

Добавим также, что заседание должно было состояться 28 февраля, однако из-за неявки Мангера и его адвокатов было перенесено на 1 марта.

Напомним, что 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле ее дома в Херсоне. В результате женщину с ожогами 30% тела ее госпитализировали. 4 ноября она скончалась.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. В ночь на 15 февраля ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в 2 млн 497 тысяч 300 гривен.

Ранее главе Херсонского облсовета сообщили о подозрении в организации убийства Гандзюк. По мнению следователей, чиновник из-за личной неприязни к активистке пошел на крайние меры, так как она могла мешать его бизнес-интересам.

В свою очередь, генеральный прокурор Юрий Луценко, заявлял, что именно глава Херсонского облсовета заказал и организовал убийство Гандзюк. По его словам, чиновник является вершиной этого преступления, а относительно возможной причастности губернатора Херсонской области Андрея Гордеева у следствия нет доказательств.

В свою очередь сам Мангер отреагировал на подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам чиновника, он ее даже не знал и не контактировал с ней, а также пообещал не бежать из страны.

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Тег мера пресечения, апелляция, Апелляционный суд, Гандзюк, мангер

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