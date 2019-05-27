Суд в Москве рассмотрит апелляции на продление сроков ареста военнопленных моряков

Заседание начнется в 11:00

Фото: "Громадське".

В понедельник. 27 мая, суд в Москве рассмотрит последние восемь апелляционных жалоб адвокатов военнопленных украинских моряков на продление сроков содержания под стражей. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

"Сегодня Московский городской суд рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов пятой и шестой четверок военнопленных украинских моряков на продление сроков содержания под стражей. В 11:00 – Андрей Артеменко, Андрей Эйдер, Василий Сорока, Олег Мельничук. В 14:30 – Богдан Небылица, Юрий Будзыло, Владимир Лисовой, Юрий Безъязычный", – написал он.

Ранее сообщалось, что Трибунал ООН обязал Россию немедленно освободить три украинских корабля – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" – и 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Как заявила заместитель министра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль, решение Трибунала является четким сигналом для России, что она не может безнаказанно нарушать международное право.

В свою очередь посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал решение Трибунала исторической победой.

Напомним, слушания по инциденту в районе Керченского пролива начались 10 мая.

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