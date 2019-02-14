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Суд второй день не может избрать меру пресечения Мангеру

Сегодня, 01:04

Судебное заседание об избрании меры пресечения Мангеру перенесено на утро четверга

Владислав Мангер
Владислав Мангер. Фото: Facebook
Суд второй день не может избрать меру пресечения Мангеру //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2a3/85d/5c62a385d6fc9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2a3/85d/5c62a385d6fc9.jpg Украина Судебное заседание об избрании меры пресечения Мангеру перенесено на утро четверга

Второй день подряд суд не может определиться с мерой пресечения для председателя Херсонского Облсовета Владислава Мангера.

В судебном заседании объявлен перерыв до 10:30 четверга, 14 февраля.

После того, как суд отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов об отводе прокуроров, стороны заседания еще некоторое время занимались изучением протоколов допроса подозреваемых по делу об убийстве Екатерины Гандзюк.

Около полуночи адвокаты заявили, что очень устали и попросили у судьи перерыв.

Председательствующий судья удовлетворил просьбу стороны защиты и объявил перерыв в заседании до 10:30 14 февраля.

Напомним, ранее Мангер заверил следователей, в том что он не был лично знаком с Гандзюк и обещал не бежать из Украины от следствия.

В то же время генпрокурор Юрий Луценко утверждает, что херсонский губернатор совершил преступление с помощью еще нескольких лиц, выделив на это более пяти тысяч долларов.

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Тег суд, убийство, Гандзюк, мангер

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Источник:

УНИАН

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