Суд второй день не может избрать меру пресечения Мангеру
Судебное заседание об избрании меры пресечения Мангеру перенесено на утро четверга
Второй день подряд суд не может определиться с мерой пресечения для председателя Херсонского Облсовета Владислава Мангера.
В судебном заседании объявлен перерыв до 10:30 четверга, 14 февраля.
После того, как суд отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов об отводе прокуроров, стороны заседания еще некоторое время занимались изучением протоколов допроса подозреваемых по делу об убийстве Екатерины Гандзюк.
Около полуночи адвокаты заявили, что очень устали и попросили у судьи перерыв.
Председательствующий судья удовлетворил просьбу стороны защиты и объявил перерыв в заседании до 10:30 14 февраля.
Напомним, ранее Мангер заверил следователей, в том что он не был лично знаком с Гандзюк и обещал не бежать из Украины от следствия.
В то же время генпрокурор Юрий Луценко утверждает, что херсонский губернатор совершил преступление с помощью еще нескольких лиц, выделив на это более пяти тысяч долларов.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Суд второй день не может избрать меру пресечения Мангеру". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дело об убийстве Гандзюк: СБУ отреагировала на заявление Мангера
Херсонский губернатор утверждает, что к убийству активистки причастен руководитель департамента СБУ
Убийство Гандзюк: меру пресечения возможному заказчику не избрали
Шевченковский райсуд объявил перерыв в заседании