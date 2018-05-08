Суд выбрал меру пресечения для обидчицы "киборга" Вербича

Вчера, 17:49

Екатерина Лапинская проведет месяц за решеткой

Екатерина Лапинская. Фото: Facebook Антон Комаров
Екатерина Лапинская. Фото: Facebook Антон Комаров

Подольский райсуд Киев избрал меру пресечения 24-летней Екатерине Лапинской, участвовавшей в нападении на бывшего бойца АТО, "киборга" Дмитрия Иващенко (Вербича).

Суд учел аргументы стороны обвинения и защиты и постановил отправить ее за решетку почти на месяц.

"Применить меру пресечения в виде содержания под стражей Лапинской Екатерины Сергеевны 18 декабря 1993 года рождения. Решение суда действует до 12:30, 5 июня 2018 года и подлежит немедленному выполнению", – огласил решение председательствующий судья.

"В то же время во время рассмотрения ходатайства об обстоятельствах относительно состояния здоровья подозреваемой, в частности установлена первая группа инвалидности, учитывая хронический пиелонефрит и риски, которыми обосновывается ходатайство об избрании меры пресечения на данной стадии судебного расследования... суд пришел к выводу, что имеется достаточно оснований для избрания меры пресечения для Лапинской Екатериины в виде содержания под стражей до 5 июня 2018 года ", – заявил судья.

Напомним, СБУ установила, что организатором нападения на атошника-защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Иващенко (Вербича) является гражданин России, который покинул территорию Украины 4 мая и скрывается в Польше.

Ранее стало известно, что в Харькове сотрудники СБУ задержали людей, которые 2 мая в Киеве совершили нападение на участника АТО Дмитрия Вербича. 
иващенко, киборг, Вербич

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"Сегодня"

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