Суд вынес приговор дебоширу, которому "внезапно захотелось" ударить копа
За нападение на полицейского мужчина получил тюремный срок
В Ивано-Франковске суд вынес приговор мужчине, который напал на полицейского в Запорожье. Об этом говорится в вердикте, опубликованном в Едином реестре судебных решений.
Как рассказал сам подсудимый во время заседания, в момент совершения преступления он был очень пьян и внезапно захотел ударить полицейского.
Стоит отметить, что инцидент произошел в Запорожье 30 декабря 2018 года, когда полицейских призвали усмирить дебошира в кафе на улице Привокзальной.
По словам заявителей, он нецензурно выражался и нарушал общественный порядок и его доставили в отдел полиции для установления личности и составления админматериалов. В кабинете задержанный подбежал к патрульному и ударил инспектора по лицу.
Действия мужчины оценили по статье "умышленное нанесение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением им работником служебных обязанностей". Суд приговорил дебошира к двум годам лишения свободы.
Напомним, ранее в в Ровно дебошир ударил полицейского. Как оказалось, 42-летний житель села Александрия, будучи навеселе, взял в торговом заведении пиво и отказывался его оплачивать.
Также сообщалось, в Запорожской области дебошир ударил ножом полицейского, когда тот разнимал семейную ссору. А в Киеве пьяный хулиган ударил полицейского по лицу. Злоумышленник кричал и нецензурно ругался, пытаясь попасть в общежитие.
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