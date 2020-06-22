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Суд вынес приговор комбату "ОУН" Коханивскому

22 июня, 12:48

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Несмотря на приговор, обвиняемого еще долго не смогут отправить в тюрьму

Шевченковский районный суд Киева приговорил командира батальона "ОУН" Николая Коханивского, который был задержан за стрельбу возле метро в Киеве, к двум годам заключения.

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Об этом сообщает Hromadske.

Судья назначил наказание обвиняемому в виде двух лет заключения, но с отсрочкой исполнения на год как "условный срок".

В то же время гражданский иск о компенсации убытков оставили без рассмотрения, поскольку представители истца не явились на заседание суда.

Как сообщали новости "Сегодня", в октябре 2017 года Николая Коханивского задержали за стрельбу в Киеве. Конфликт случился между комбатом и другим бойцом, в результате которого возникла перепалка с применением оружия возле станции метро "Академгородк", что в Святошинском районе столицы. Позже Коханивский рассказал подробности стрельбы с его участием.

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24 октября того же года спецназ полиции штурмовал Святошинский райсуд Киева, где слушалось дело Коханивского. Его сторонники забаррикадировались в здании суда и устроили там погром. А все из-за того, что суд перенес рассмотрение на следующий день. Были задержаны около 20 человек.

В результате ему удалось избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а потом заменили меру пресечения на ночной домашний арест.

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суд приговор коханивский

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