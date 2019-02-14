Суд вынес приговор матери, которая год назад убила собственную 12-летнюю дочь

Елену Добродий отправили на психиатрическую экспертизу, медики установили – имеет расстройства

Суд вынес приговор матери, которая год назад убила собственную 12-летнюю дочь 2019-02-14T02:03:00+02:00 Украина Елену Добродий отправили на психиатрическую экспертизу, медики установили - имеет расстройства

Суд вынес приговор матери, которая год назад убила собственную 12-летнюю дочь, а тело спрятала и заявила об исчезновении ребенка. Школьницу Катю Добродий искали всем городом четыре дня. На пятый нашли тело в лесополосе.

Елена Добродий в суде под наблюдением психиатра. Ее обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Два часа судья зачитывает решение. Когда перечисляет многочисленные раны на теле дочери подозреваемой – 12-летней Екатерины – Елена начинает плакать.

Год назад школьница Екатерина Добродий исчезла. Мать обратилась в полицию, сказала, дочь пошла на учебу и не вернулась. Девушку начали искать родные и знакомые. Подключили военных всего более двухсот человек. Нашли Катю правоохранители на пятый день. Тело с пробитой головой лежало в лесополосе неподалеку Кропивницкого. В убийстве заподозрили мать. И она призналась – поссорилась с дочерью. И ударила ребенка кухонным топором по голове. Затем тело вывезла на собственном автомобиле за город.

За эти действия законом предусмотрено наказание на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Елену Добродий отправили на психиатрическую экспертизу. Медики установили – имеет расстройства. Вероятно, даже не осознавала, что убивала родную дочь, поэтому обвиняемая должна лечиться принудительно.

Младшая дочь Елены Добродий сейчас живет с бабушкой. С ней работают психологи. Лишат ли мать родительских прав на этого ребенка пока не известно.

Ранее сообщалось, на Закарпатье мать убила двухлетнюю дочь.

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