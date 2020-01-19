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Суд взял под стражу еще одного подозреваемого в убийстве Амины Окуевой

19 января, 01:34

Сейчас продолжаются следственные действия и проверяется его вероятная причастность к убийству Окуевой

/ Фото: Flickr

Святошинский районный суд Киева взял под стражу на два месяца Андрея Кравченко, который был задержан 15 января — одного из членов группы Игоря Редькина — фигуранта дела об убийстве Амины Окуевой.

Кравченко подозревают в убийстве по заказу бизнесмена Константина Хоруженка 17 января 2014 года, сообщает Громадське.

По словам прокурора по делу Юлии Дядюк, сейчас продолжаются следственные действия и проверяется его вероятная причастность к убийству Окуевой.

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Адвокат подозреваемого Ирина Бегунок в комментарии изданию заявила, что ее подзащитному пытаются "повесить" убийство Окуевой и заверила, что он не имеет отношения даже к убийству бизнесмена 2014 года.

"Мой подзащитный имеет алиби — он был в селе в Черниговской области. У его мамы было плохое самочувствие. Есть свидетели", — сказала защитница.

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Вместе с тем в прокуратуре отметили, что это алиби опровергли свидетели в суде, которые фактически дали разные показания. Экспертиза, которая проводилась следствием установила, что кровь убийцы, которая была найдена на трупе убитого Хоруженко, совпадает с ДНК подозреваемого.

На момент задержания Кравченко был под ночным домашним арестом по подозрению в убийстведиректора компании "Caparol Украина" Павла Зможного в сентябре 2016 года и руководителя отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького в 2019 году. Всю группу из семи человек задержали в сентябре 2019 года, однако в декабре Шевченковский суд изменил меру пресечения фигурантам на домашний арест и личное обязательство. По данным следствия группа под руководством Игоря Редькина состояла из семи человек и занималась убийствами на заказ.

Вместе с тем, в судебном заседании по делу убийства Окуевой в прокуратуре заявляли, что на оружии, которое нашли неподалеку убийства, обнаружили три ДНК, одна из которых, согласно экспертизе, принадлежит Игорю Редькину, две другие — устанавливают.

Ранее Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения другому подозреваемому в убийстве Амины Окуевой – 55-летнего выходца из Дагестана Игоря Редькина поместили под стражу до 11 марта.

Амина Окуева была убита 30 октября 2017 года возле пгт Глеваха в Васильковском районе Киевской области – неизвестные расстреляли автомобиль, в которому ехали она и ее супруг, командир добробата Адам Осмаев. Получив пять пулевых ранений, включая два – в голову, женщина скончалась на месте, а находившийся за рулем мужчина был ранен в ногу.

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