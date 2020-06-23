Суд заочно арестовал экс-бойца "Беркута" по делу Майдана

Теперь сторона обвинения может начать в отношении бывшего милиционера процедуру экстрадиции

Печерский районный суд Киева 22 июня избрал бывшему командиру полка милиции особого назначения "Беркут" меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

Мера пресечения избрана в рамках досудебного расследования уголовного производства по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 года в центральной части Киева.

"В этом уголовном производстве расследуются обстоятельства организации бывшим президентом Украины превышение власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов, превышение власти рядом бывших высокопоставленных чиновников с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть до наступления тяжких последствий, в том числе умышленных убийств и покушений на умышленные убийства (нанесение телесных повреждений, связанных с применением работниками правоохранительных органов огнестрельного оружия) участников массовых акций протеста в центральной части. Киева и террористического акта", – говорится в сообщении.

Отмечается, что указанное решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывшего милиционера процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia).

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Ранее двоих бойцов "Беркута" заподозрилив фальсификации доказательств против участника Евромайдана.

Также в Киеве суд заочно арестовал беглого экс-президента Виктора Януковича по делу об организации насильственных преступлений во время протестов в центре столицы 18-20 февраля 2014 года.

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