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Суд запретил Кабмину урезать зарплаты прокурорам

27 марта, 19:02

Станислав Кожемякин

КСУ отменил положение Бюджетного кодекса, принятое еще в 2014 году

В то время, как госслужащим в Украине хотят увеличить зарплату, Конституционный суд признал неконституционным положение Бюджетного кодекса, предоставляющее Кабинету министров право урезать оклад прокуроров, которое Верховная Рада приняла в 2014 году.

О соответствующем решении на сайте КСУ сообщили 27 марта.

Решение КСУ касается ходатайства группы нардепов прошлого созыва, которые обжаловали положение 26 пункта заключительных и переходных положений Бюджетного кодекса Украины, предусматривающее, что порядок и размер зарплат прокуроров определяется Кабмином, исходя из ресурсов в государственном и местном бюджетах и в фонде общеобязательного государственного социального страхования.

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Как постановил суд, это противоречит статье 131-1 Конституции, согласно которой "организация и порядок деятельности прокуратуры определяется законом". Также отмечается, что закон "О прокуратуре" гласит, что зарплата прокурора не может определяться другими нормативно-правовыми актами.

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В связи с этим данное положение теряет свою силу. Решение суда является обязательным, окончательным и не подлежит обжалованию.

Напомним, что ранее в этом месяце к исполнению обязанностей в столичной прокуратуре вернулся восстановленный судом в должности прокурора Киева Сергей Юлдашев.

Также новости "Сегодня" сообщали о том, что в Украине могут вырасти зарплаты чиновников. Больше об этом: "Зарплаты чиновников изменятся: что придумали в Кабмине".

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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прокуратура КСУ Конституционный суд зарплата госслужащего зарплата чиновников

Источник: Сегодня

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