Суд запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения
Минздрав ведет консультации с юристами о лишении Окружным админсудом Киева Ульяны Супрун полномочий главы ведомства
Минздрав проводит консультации с юристами о лишении Окружным админсудом Киева и. о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун полномочий руководительницы ведомства. Об этом говорится на странице Минздрава в Facebook.
"Как стало известно Министерству здравоохранения Украины из средств массовой информации, Окружной административный суд Киева частично удовлетворил заявление народного депутата и запретил доктору Ульяне Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения. Консультируемся с юристами. Будем держать в курсе. Работаем", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун выступила в поддержку легализации медицинского каннабиса в Украине для лечения ряда болезней. А также Ульяна Супрун рассказала, почему нельзя есть грейпфруты, если вы принимаете лекарства. Кроме того, глава Минздрава также рассказала, почему нельзя назначать себе антибиотики.
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