Судей Окружного админсуда Киева вызвали в Генпрокуратуру

В рамках расследования воздействия Окружного административного суда Киева на другие судебные инстанции четырех окружных судей - Павла Вовка, Ивана Шепитко, Игоря Погрибниченко и Евгения Аблова – вызвали в Генеральную прокуратуру Украины для допроса и вручения им подозрения.
Как сообщила у себя в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, их ждут 2 августа 2019 к 14.00, добавив, что 1 августа глава ГПУ Юрий Луценко проведет совещание по этому делу.
Это подтвердил и сам Луценко.
"По делу ОАСК. Заместитель генпрокурора заслушал материалы дела. Повестки четырём судьям на пятницу, 2 августа, для вручения подозрений – отправлены", – написал генпрокурор в Facebook.
Напомним, на прошлой неделе детективы Национального антикоррупционного суд и сотрудники Генеральной прокуратуры пришли с обысками в Окружной административный суд Киева в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений главой и отдельными судьями.
Мы также писали, что в мае практически все судьи Окружного административного суда Киева, включая главу инстанции Павла Вовка, перенесли обязательное квалификационное оценивание, прислав справки о болезни.
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