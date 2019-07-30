Судей Вовка, Аблова, Шепитко и Погрибниченко назначили встречу в ГПУ 2 августа

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Судей Окружного админсуда Киева вызвали в Генпрокуратуру https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%93%D0%9F%D0%A3,%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0,%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%93%D0%9F%D0%A3,%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0,%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 2019-07-30T20:36:00+03:00 Украина Судей Вовка, Аблова, Шепитко и Погрибниченко назначили встречу в ГПУ 2 августа

В рамках расследования воздействия Окружного административного суда Киева на другие судебные инстанции четырех окружных судей - Павла Вовка, Ивана Шепитко, Игоря Погрибниченко и Евгения Аблова – вызвали в Генеральную прокуратуру Украины для допроса и вручения им подозрения.

Как сообщила у себя в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, их ждут 2 августа 2019 к 14.00, добавив, что 1 августа глава ГПУ Юрий Луценко проведет совещание по этому делу.

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Это подтвердил и сам Луценко.

"По делу ОАСК. Заместитель генпрокурора заслушал материалы дела. Повестки четырём судьям на пятницу, 2 августа, для вручения подозрений – отправлены", – написал генпрокурор в Facebook.

Напомним, на прошлой неделе детективы Национального антикоррупционного суд и сотрудники Генеральной прокуратуры пришли с обысками в Окружной административный суд Киева в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений главой и отдельными судьями.

Мы также писали, что в мае практически все судьи Окружного административного суда Киева, включая главу инстанции Павла Вовка, перенесли обязательное квалификационное оценивание, прислав справки о болезни.

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