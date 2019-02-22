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Суды без судей: в Украине вакантны четверть судейских должностей

Вчера, 23:39

Из-за реформы не успевают готовить новых служителей Фемиды и проверять старых

Суды без судей: в Украине вакантны четверть судейских должностей Украина Из-за реформы не успевают готовить новых служителей Фемиды и проверять старых

Четверть судейских должностей в Украине – вакантны. Из-за реформы не успевают готовить новых служителей Фемиды и проверять старых. Кое-где в судах поэтому не рассматривают ни одного дела. А рядовые граждане там порой не могут вовремя получить алименты или разделить имущество. Когда укомплектуют суды?

Залы Тростянецкого районного суда стояли пустыми восемь месяцев. Ни одного заседания, хотя полки канцелярии прогибались под томами жалоб. И теперь это работа для нового судьи. Андрею Дудикову 34 года. До командировки в Винницкую область он работал в суде Кривого Рога. С собой привез только мантию. Поселился в отеле. Платит за номер сам.

"Заработная плата такая же, как была у меня на прежнем месте", – говорит судья Тростянецкого районного суда Андрей Дудиков.

Пятьдесят самых неотложных дел Дудиков уже рассмотрел. Но не все истцы знают, что им назначили судью.

"Это первое у меня заседание после того, как появился судья. Как гражданское дело не рассматривается, это люди нервничают, это звонки", – говорит адвокат Игорь Руденко.

Нервничали истцы, потому что на слушания приходилось ездить в соседние районы и рассмотрение дел часто задерживали. Суды, которые вообще не работают, есть в большинстве областей Украины. Ни одного судьи в пятнадцати районных и городских судах. Из семи с половиной тысяч должностей в городских и апелляционных судах – почти четверть – вакантны.

В Высшей Квалификационной комиссии судей такой кадровый дефицит объясняют тем, что не успевают готовить специалистов. Чтобы получить право надеть мантию, юристу надо от девяти месяцев до года специальной подготовки.

"Мое мнение – срок подготовки очень завышен, потому что это все-таки идут лица, имеющие соответствующий опыт работы. Процедура выписана так, что мы быстрей не можем сформировать резерв", – говорит секретарь палаты по вопросам подбора и публичной службы судей Михаил Макарчук.

А тех, кто уже имеет пять лет опыта, заставить работать там, где не хватает судей, – невозможно. Из-за судебной реформы, которая предусматривает обязательное тестирование, большинство кандидатов до сих пор ждут назначения.

"Если здесь брать чисто математический вариант, то есть эти судьи – они остаются судьями, но они не вершат правосудия. Они ходят в суд, получают заработную плату, все социальные гарантии, но дела они не слушают", – объясняет адвокат Виталий Головенько.

Горячие вакансии в стране закроют до лета – заверили "Сегодня" в Высшей Квалификационной комиссии судей. В частности, в Тростянецком районе свободны еще три должности. А судья Дудиков планирует вернуться в Кривой Рог, когда закончится его командировки.

Напомним, во Львовской области единственный судья района попался на взятке.

Ранее эксперты проекта Европейской Союза "ПРАВО-Justice" отмечают, что Украина минимизировала политическое влияние на судебную власть. Отныне судьи назначаются только по результатам процедуры сложного конкурсного отбора. 

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Тег суд, судья, правосудие

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