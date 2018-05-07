Судья по делу бразильского наемника Лусварги взяла отвод

Председательствующая судья по делу бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне боевиков так называемой "ДНР", согласилась на своем отводе.

Соответствующее решение судья Наталья Самоткан объявила после соответствующего ходатайства со стороны адвоката бразильца.

"Удовлетворить ходатайство защитника обвиняемого Лусварги адвоката Рыбина об отводе председательствующей судьи Самоткан. Постановление обжалованию не подлежит", – объявила Самоткан.

Адвокат Лусварги Валентин Рыбин требовал отвода председательствующего судьи из-за того, что она якобы сослалась на сообщения в СМИ и назвала подзащитного "задержанным".

По словам Рыбина, никакие документы не подтверждают такого статуса бразильца.

В то же время адвокату Лусварги отказали в отводе коллегии судей.

Напомним, 25 января 2017 года Лусварги был осужден Печерским райсудом г. Киева к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сторона защиты подала апелляционную жалобу на это решение. Однако позже Апелляционный суд Киева отменил вышеуказанный приговор из-за процедурных нарушений. В декабре 2017 года ему была изменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство сроком на два месяца.

4 мая 2018 года представители националистической организации C14 задержали в Киеве бывшего Рафаэля Лусварги. Лусварги схватили на территории посольства Бразилии Участники группировки отвели бывшего боевика в здание СБУ на Владимирской.