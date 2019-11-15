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Сухая и ласковая осень: какая погода ждет украинцев на выходных

15 ноября, 12:26

Укргидрометцентр порадовал жителей страны прогнозом на 16 и 17 ноября

/ Фото: Pixabay

В ближайшие выходные украинцам не стоит готовиться к кардинальным изменениям погоды – жителей страны продолжит радовать достаточно теплая и сухая осень.

Об этом сообщили в Укргидрометцентр, отметив, что ни в субботу, ни в воскресенье осадков в Украине не предвидится.

Так, 16 ноября на западе, юге и в центре страны ночью и утром местами ожидается туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, с отдельными порывами до 15-20 м/с в Карпатах.

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Ночью температура будет от +2 до +7, а днем поднимется до 8-13 градусов. На Закарпатье и в Одесской области будет чуть теплее: +6-11 ночью и +14-18 днем. А на востоке температура ночью опустится до 0 градусов, и поднимется до +4-9 днем.

На следующий день, 17 ноября, сохранится преимущественно юго-восточный ветер, 7-12 м/с.

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Температура в западной части и на юге Одесской области ночью будет 3-8 тепла, и 9-14 градусов днем, на Закарпатье воздух прогреется до +18. На остальной территории страны ночью будет 2-7 тепла, в восточных областях и на севере Левобережья от -2 до 0, но днем температура поднимется до 6-12 градусов.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что на Азовском море неслыханно затянулся бархатный сезон. Синоптики фиксируют температурные рекорды за все годы наблюдений.

Напомним, что зиму украинцам также обещают преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Синоптики связывают это с глобальными изменениями климата.

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Источник: Интерфакс

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