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Сухо и тепло: синоптики порадовали прогнозом на начало недели

20 октября, 13:59

Во всех областях Украины ожидается теплая погода

Магнитные бури

Магнитные бури / Фото: Pixabay

В понедельник, 21 октября, в Украине будет тепло и сухо. Об этом сообщает Укригидрометцентр.

По словам синоптиков, осадков не ожидается, однако ночью и утром будет местами туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет составлять 4-9 градусов, а на побережье морей до 12 градусов. Днем на улице будет тепло: температура составит 17-22 градуса, а в западных областях до 25 градусов.

В Киеве также без осадков, ночью будет 7-9 градусов, днем 20-22 градуса.

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Во вторник, 22 октября, синоптики также прогнозируют погоду без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, западный, 3-8 м/с.

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Температура воздуха ночью 5-10 градусов; днем 16-21 градусов, в западных областях будет теплее – до 25 градусов.

В столице во вторник также будет сухо, ночью температура воздуха 8-10 градусов, днем около 20 градусов.

Также "Сегодня" писали, какой будет погода всю неделю .

Напомним, в начале октября популярные горнолыжные курорты украинских Карпат засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут". Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.

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Источник: Интерфакс-Украина

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