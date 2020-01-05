Сухо, но мороз пощипает: прогноз погоды на Святвечер и Рождество

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На Украину из Европы грядет антициклон Xia, который вытеснит устоявшуюся мокрую и зябкую погоду - в течение всего Рождественского сочельника будет сухо.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в преддверии Рождества, 6 января, осадков не ожидается, но может подморозить – ночью она прогнозирует от 0 до -6 градусов, а днем от 0 до -3. При этом на юге, востоке и частично в центре Украины будет теплее – температура поднимется до +2 ... +4 градусов.

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По словам Диденко, на Рождество существенные осадки в Украине также маловероятны – могут быть лишь незначительные на востоке и на крайнем севере Украины. На столбиках термометров будут преобладать небольшие "минуса", но днем температура снова вернется к нулю.

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В Киеве ближе к более позднему вечеру 5 января и на ночь может начаться мокрый снег, а температура воздуха снизится.

На следующий день в столице без осадков и около -2 градусов, поэтому может быть гололед. А вот на Рождество в Киеве будет облачно и температура -4 ... -6 градусов ночью и ​​около нуля днем.

Напомним, что новости "Сегодня" разбирались в тонкостях климатических процессов и возможном влиянии планет Солнечной системы на жару и холод, а также осадки и ясные дни в Украине. Какая погода ждет украинцев в течение 2020 года, читайте на нашем сайте.

Напомним, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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