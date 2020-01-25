Сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на 25 января

Ветер будет дуть с запада со скоростью 7-12 м/с

/ Фото: Pixabay

В Украине в субботу, 25 января, в большинстве областей будет без осадков, но с переменной облачностью. Небольшой дождь со снегом ожидается только на северо-востоке страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в западных областях температура воздуха составит 2-7 градусов тепла днем и 0-7 градусов мороза ночью. Ветер будет западным со скоростью 7-10 м/с.

На центральной части страны будет немного холоднее. Днем температура будет достигать 1-4 градуса тепла, а ночью – 0-3 мороза. Осадков не ожидается, ветер западный со скоростью 7-12 м/с.

Реклама

В Киеве также будет сухо. Днем синоптики прогнозируют 1-4 градуса тепла, ночью – от 1 градуса мороза до 2 тепла.

В тренде Сломали львенку хребет: что происходит с животными в частных цирках

На территории южных регионов будет по весеннему тепло. Днем столбики термометров будут достигать 5-8 градусов тепла, но ночью опустятся до 1-4 мороза. В Крыму ночью будет 0-2 градуса тепла.

По словам синоптиков, в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях ожидается дождь со снегом. Однако он будет быстро таять, ведь температура днем достигнет 1-4 градуса, а ночью – от 1 градуса мороза до 2 тепла.

Напомним, что следующий зимний месяц также будет аномально теплым – весна в Украину придет уже в феврале. В середине месяца местами по стране температура воздуха будет подниматься до 15-17 градусов тепла.

Кроме того, под Житомиром из-за аномально теплой погоды проснулись трое медведей, которые спали с ноября. Звери бодрствуют в приюте "Белая скала" в селе Березовка под Житомиром.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама