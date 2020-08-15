Сухо, но не везде: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные

В большинстве областей Украины выходные, 15 и 16 августа, будут сухими и не жаркими.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в субботу, 15 августа, непогода ожидается в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. На остальной территории будет сухо с переменной облачностью.

Температура воздуха в среднем будет достигать 22-24 августа, на юге будет немного теплее – 24-27 градусов тепла.

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В воскресенье, 16 августа, погода не сильно изменится. В четырех западных областях также будут идти дожди с грозами, в то время как на остальной территории будет сухо.

Температура воздуха в Украине немного поднимется и в среднем составит 24-26 градусов, на юге – 25-27 градусов.

"15-17 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", – сообщили на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, как сообщали новости "Сегодня", на днях в заповеднике Одесской области градом убило сотни питомцев. От непогоды пострадали птицы из Национального парка "Тузловские лиманы". От сильного града и ливня их пострадало много, убило и 11 аистов.

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Кроме того, недавно ураган обрушился на Донецкую область, в сети показали, как ветер снес крышу больницы. Больше всего пострадал Великоновоселковский район. Сильный ветер повалил деревья, дороги на десятках улиц оказались перекрыты, оборваны линии электропередачи.

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