Сухо, солнечно и тепло: синоптики порадовали прогнозом до начала следующей недели

Уже с пятницы в Украине потеплеет, и солнечная сухая погода продлится несколько дней

/ Фото: Андрей Пындык, Сегодня

В течение ближайших суток в Украину придет теплый фронт, который оттеснит дожди и повысит дневную температуру воздуха. А уже к выходным теплая погода установится на несколько дней. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Так, в четверг, 10 октября, синоптики прогнозируют потепление на всей территории Украины на 2-3 градуса. Дожди останутся в западных регионах и части северных областей. На остальной территории без осадков. На западе, севере и в центре Украины до +18, на юге и юго-востоке до +20.

В пятницу, 11 октября, погода будет схожей с предыдущим днем. Только дожди с запада сместятся на юго-восток и заденут часть центральных регионов. Температурный режим в целом по стране будет практически одинаковым и воздух прогреется до +14-16.

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В субботу, 12 октября, значительно потеплеет. Дождей не прогнозируют нигде. А воздух в целом по Украине прогреется на 2-3 градуса выше по сравнению с предыдущим днем.

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В воскресенье, 13 октября, потеплеет еще на 2-3 градуса и местами воздух прогреется до +21-22. По всей стране прогнозируют сухую и солнечную погоду.

В понедельник, 14 октября, погода будет схожей с предыдущим днем. Дождей не прогнозируют нигде, а воздух будет все так же теплым – местами до +22.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут". Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.

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