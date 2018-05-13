Сумской педуниверситет направил своих студентов на практику в оккупированный Крым

Сегодня, 11:09

Ректор вуза утверждает, что практика была согласована с СБУ, где в свою очередь опровергают данное заявление

Фото: архив
Фото: архив

Студенты первого–третьего курсов Сумского государственного педагогического университета имени Макаренко, где учится игрок английского "Манчестер Сити", с 27 апреля по 7 мая проходили практику в оккупированном Крыму, куда их направил сам вуз. Об этом сообщает UA:Суми.

По словам ректора университета Юрия Лянного будущие специалисты туристической отрасли были направленны на полуостров, поскольку в Сумской области нет маршрутов соответствующей сложности.

"В соответствии с учебной программой по специальности "туризм" есть у них дисциплина "повышение профессионального мастерства", в соответствии с которой студенты должны пройти шесть категорийных походов. Эти походы идут и по нашей местности, но есть ряд походов таких категорий, которые требуют горной подготовки",– объяснил он.

Комментируя вопрос о допустимости таких туров, ректор отметил, что перед принятием решения о практике в Крыму, действия были согласованы со Службой безопасности Украины.

В свою очередь представитель начальника Управления СБУ в Сумской области Алеся Рапута не подтверждает слова ректора.

 Ранее мы писали о том, где украинским студентам стоит искать место для стажировки, а также, где получить стажировку за рубежом.
образование, Крым, студенты

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