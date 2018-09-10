Суперрозыгрыш €130 млн в "ЕвроМиллионы" теперь и в Украине

В пятницу, 21 сентября 2018 г., общеевропейская лотерея EuroMillions (ЕвроМиллионы) проводит второй в этом году супертираж, на кону суперприз 130 миллионов евро и фантастические второстепенные призы

Международный лотерейный сервис TheLotter.com уже запустил предварительную продажу билетов – желающим со всего мира предлагается принять участие в грандиозном тираже.

До розыгрыша крупнейшего джекпота Европы осталось чуть больше двух недель. В лотерее участвует 9 стран, миллионы желающих сорвать лотерейный куш скупают билеты – на этот раз победитель получит девятизначную сумму в 130 миллионов евро. Для участия в супер-тираже необходимо заполнить билет на сайте лотерейного сервиса TheLotter.

Супертираж ЕвроМиллионов – уникальное событие, которое проводится всего один или два раза в год, с гарантией огромного джекпота. Новость о проведении супертиража может быть объявлена в любое время и часто посвящается какому-то значимому событию.

Для справки, по результатам прошлого супертиража ЕвроМиллионов €130 миллионов достались жителю Великобритании, угадавшему всю выигрышную комбинацию из пяти основных номеров и двух дополнительных номеров "лаки стар". Предыдущий приз суперрозыгрыша сорвал беженец из Косово, который приобрел лотерейный билет в Бельгии.

Могут ли граждане Украины участвовать в суперрозыгрыше ЕвроМиллионов?

Граждане Украины могут участвовать в лотерейных тиражах ЕвроМиллионов наравне с резидентами 17 стран-участниц. Чтобы стать участником суперрозыгрыша, необходимо приобрести лотерейные билеты онлайн, выбрать пять основных номеров (1-50) и два номера "лаки стар" (1-12).

Чем супертираж отличается от регулярных тиражей лотереи?

Главная особенность супертиража ЕвроМиллионов заключается в сумме джекпота. Если регулярные тиражи лотереи стартуют с 17 миллионов евро, то джекпот супертиража начинает свое восхождение к максимальной отметке (€190 млн) со €130 миллионов.

Со дня основания в 2002 году TheLotter помог людям выиграть более $90 миллионов – в июле 2017 г. пенсионерка из Панамы выиграла крупнейший приз за всю историю TheLotter, $30 миллионов в Лото Флориды, в конце 2015 года игрок из Ирака сорвал $6,4-миллионный джекпот в лотерею Орегон Мегабакс. В 2016 году пенсионер из Эль-Сальвадора выиграл миллион долларов, а игрок из Канады взял второй приз в $1.35 млн в Powerball-США.

Пять номеров принесли 23-летней Наталье из Украины выигрыш в $1 миллион в лотерее США Мега Миллионы. По результатам тиража 26 сентября 2017 г., Наталья угадала пять основных номеров из выигрышной комбинации – 1, 10, 57, 66 и 75 и стала обладательницей фантастического приза второй категории в 1 миллион долларов.