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Супрун назвала условия, при которых она готова сотрудничать с командой Зеленского

30 апреля, 12:43

Супрун заявила, что готова сотрудничать с любой конструктивной политической силой

Фото: Ульяна Супрун / Facebook
Фото: Ульяна Супрун / Facebook.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила о готовности возглавить Минздрав в новом правительстве, если сформированный после парламентских выборов Кабинет министров будет поддерживать реформы в области здравоохранения.

Об этом Супрун сказала в интервью Deutsche Welle, отвечая на вопрос о том, согласится ли она возглавить Минздрава в новом правительстве после парламентских выборов.

"В зависимости от того, кто будет в правительстве. Потому что если в правительстве будут люди, которые будут блокировать внедряемые нами изменения, то как можно работать с людьми, которые имеют противоположные идеи?", - сказала Супрун.

Она добавила, что "мы будем следить за тем, что происходит в течение следующих шести месяцев, и готовы сотрудничать с любой конструктивной политической силой, чтобы объяснять ход реформ и обеспечить отрасли необходимое финансирование".

Супрун также подчеркнула, что после президентских выборов команда победителя Владимира Зеленского выразила поддержку реформам в сфере здравоохранения и желание посмотреть, как эти процессы происходят.

"Мы готовы представить изменения, но настаиваем на том, что они уже начаты и необратимы. Что второй этап реформы начинается летом, а третий, последний, по изменению финансирования – с 2020-го года", - отметила руководитель Минздрава.

Кроме того, на днях премьер-министр Владимир Гройсман также назвал условия сотрудничества с Зеленским. Глава правительства объяснил, от чего зависит работа Кабмина и Верховной Рады с новым президентом.

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Тег медицина, Зеленский, сотрудничество, Супрун, реформы

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Источник:

Deutsche Welle

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