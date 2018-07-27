Супрун обещает открыть новую эру лечения

Сегодня, 04:30

По мнению и.о. министра, Украина может превратиться в страну без гепатита

Фото: www.facebook.com/ulanasuprun
Фото: www.facebook.com/ulanasuprun

Требующие первоочередного лечения пациенты смогут лечиться от гепатита С бесплатно уже в текущем году. Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"Минздрав Украины получил самую низкую за всю историю государственных закупок цену на инновационное лечение вирусного гепатита С. Курс лечения новейшими препаратами прямого действия будет стоить 89 долларов. Благодаря этому все пациенты с гепатитом С, которые стоят в очереди на лечение, смогут вылечиться бесплатно", – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, лечение станет возможным благодаря государственным закупкам через международные организации.

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"В 2018 году Украина сможет вылечить бесплатно всех пациентов, требующих первоочередного лечения, это почти 6000 человек. В следующем году лечение получит вся очередь пациентов, которым поставлен диагноз гепатит С. Мы фактически открываем новую эру лечения, в которой Украина может превратиться в страну без гепатита", – заявила Супрун.

Также сообщается, что инновационный курс лечения – это просто таблетки, которые пациенты должны принимать в течение 12 недель. Эффективность курса лечения составляет более 90%. Кроме того указывается, что "скоро качественные лекарства от гепатитов станут доступными в аптеках". При этом, сроки не уточняются. В Украине курс будет стоить всего 89 долларов. На очереди для лечения в Украине стоит 24 786 пациентов.

После потопа 25 июля в Киеве, Супрун дала советы украинцам, как пережить дождевой армагеддон.

Напомним, Киев накрыла гроза с градом и улицы превратились в реки. Утром еще было жарко и светило солнце, но к четырем часам дня стремительно начался ливень. В итоге дождь сильно затопил не только проезжую часть, но и переходы.
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