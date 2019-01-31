Супрун поддержала легализацию медицинского каннабиса в Украине

Медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие

moz.gov.ua. Фото: Минздрав

Супрун поддержала легализацию медицинского каннабиса в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/189/41e/5c518941e1692.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/189/41e/5c518941e1692.jpg 2019-01-31T19:22:00+02:00 Украина Медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун выступила в поддержку легализации медицинского каннабиса в Украине для лечения ряда болезней. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Вчера на сайте Верховной Рады зарегистрировали петицию с требованием внести изменения в законодательство, чтобы каннабис можно было использовать в медицинских и научных целях. Оправдано ли такое использование? Ученые, врачи и пациенты по всему миру говорят, что да", – написала она.

По словам Супрун, медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний.

"Поэтому использовать его в медицине, конечно, с определенными оговорками, нормальная мировая практика", – считает и.о. главы Минздрава.

Она отметила, что медицинский каннабис имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов и разрешен, например, в 25 штатах США, Австралии, Канаде, его использование давно урегулировано во многих европейских странах.

"Что касается Украины, то у нас полностью запрещено использование медицинского каннабиса в лечебных и научных целях. Хотя применение таких препаратов помогло бы почти двум миллионам граждан, страдающих от хронической боли и других расстройств", - написала Супрун.

И.о. министра отметила, что медицинский каннабис применяют в таких случаях: болезнь Альцгеймера, рак, хроническая боль, синдром раздраженного кишечника, в том числе болезнь Крона и язвенный колит, множественный склероз, эпилепсия у взрослых и детей, тошнота и рвота вследствие химиотерапии.

Супрун считает, что доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса – это реализация их права на медицинскую помощь.

"Важно поддержать легализацию применения медицинского каннабиса в научных целях и медицине", - заявила Супрун.

Как сообщалось, в 2013 году Уругвай стал первой страной, которая легализовала выращивание, продажу и употребление марихуаны. В 2018 году легализовали марихуану в Канаде.

Во многих других странах мира люди могут носить марихуану для медицинского использования и выращивать растения дома. В частности, марихуана частично легальна в 30 странах мира, еще в 14 странах марихуану используют в медицине.

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