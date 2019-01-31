Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Супрун поддержала легализацию медицинского каннабиса в Украине

31 января, 19:22

Медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие

moz.gov.ua
moz.gov.ua. Фото: Минздрав
Супрун поддержала легализацию медицинского каннабиса в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/189/41e/5c518941e1692.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/189/41e/5c518941e1692.jpg Украина Медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун выступила в поддержку легализации медицинского каннабиса в Украине для лечения ряда болезней. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Вчера на сайте Верховной Рады зарегистрировали петицию с требованием внести изменения в законодательство, чтобы каннабис можно было использовать в медицинских и научных целях. Оправдано ли такое использование? Ученые, врачи и пациенты по всему миру говорят, что да", – написала она.

По словам Супрун, медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний.

"Поэтому использовать его в медицине, конечно, с определенными оговорками, нормальная мировая практика", – считает и.о. главы Минздрава.

Она отметила, что медицинский каннабис имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов и разрешен, например, в 25 штатах США, Австралии, Канаде, его использование давно урегулировано во многих европейских странах.

"Что касается Украины, то у нас полностью запрещено использование медицинского каннабиса в лечебных и научных целях. Хотя применение таких препаратов помогло бы почти двум миллионам граждан, страдающих от хронической боли и других расстройств", - написала Супрун.

И.о. министра отметила, что медицинский каннабис применяют в таких случаях: болезнь Альцгеймера, рак, хроническая боль, синдром раздраженного кишечника, в том числе болезнь Крона и язвенный колит, множественный склероз, эпилепсия у взрослых и детей, тошнота и рвота вследствие химиотерапии.

Супрун считает, что доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса – это реализация их права на медицинскую помощь.

"Важно поддержать легализацию применения медицинского каннабиса в научных целях и медицине", - заявила Супрун.

Как сообщалось, в 2013 году Уругвай стал первой страной, которая легализовала выращивание, продажу и употребление марихуаны. В 2018 году легализовали марихуану в Канаде.

Во многих других странах мира люди могут носить марихуану для медицинского использования и выращивать растения дома. В частности, марихуана частично легальна в 30 странах мира, еще в 14 странах марихуану используют в медицине.

Ранее мы уже писали, чего больше от конопли – вреда или пользы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег марихуана, супрун, легализация, каннабис

Вы сейчас просматриваете новость " Супрун поддержала легализацию медицинского каннабиса в Украине". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве мужчины устроили нарколаборатории в частных домах

12 февраля 2018, 16:32

Полицейские изъяли около 500 кустов каннабиса, 300 саженцев, оборудование для их выращивания и 11 пакетов готовой марихуаны  

Под Киевом задержали безработного с килограммом наркотиков

16 февраля 2018, 15:16

С начала 2018 года на территории Киевской области зарегистрировано более 500 наркопреступлений  

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

Вчера, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади

Украинцы не спешат узаконивать свои евробляхи: что будет дальше

31 января, 07:27

По данным ГФС, растаможено лишь 50 тысяч евроблях из почти двух миллионов