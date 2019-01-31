Супрун поддержала легализацию медицинского каннабиса в Украине
Медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун выступила в поддержку легализации медицинского каннабиса в Украине для лечения ряда болезней. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Вчера на сайте Верховной Рады зарегистрировали петицию с требованием внести изменения в законодательство, чтобы каннабис можно было использовать в медицинских и научных целях. Оправдано ли такое использование? Ученые, врачи и пациенты по всему миру говорят, что да", – написала она.
По словам Супрун, медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний.
"Поэтому использовать его в медицине, конечно, с определенными оговорками, нормальная мировая практика", – считает и.о. главы Минздрава.
Она отметила, что медицинский каннабис имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов и разрешен, например, в 25 штатах США, Австралии, Канаде, его использование давно урегулировано во многих европейских странах.
"Что касается Украины, то у нас полностью запрещено использование медицинского каннабиса в лечебных и научных целях. Хотя применение таких препаратов помогло бы почти двум миллионам граждан, страдающих от хронической боли и других расстройств", - написала Супрун.
И.о. министра отметила, что медицинский каннабис применяют в таких случаях: болезнь Альцгеймера, рак, хроническая боль, синдром раздраженного кишечника, в том числе болезнь Крона и язвенный колит, множественный склероз, эпилепсия у взрослых и детей, тошнота и рвота вследствие химиотерапии.
Супрун считает, что доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса – это реализация их права на медицинскую помощь.
"Важно поддержать легализацию применения медицинского каннабиса в научных целях и медицине", - заявила Супрун.
Как сообщалось, в 2013 году Уругвай стал первой страной, которая легализовала выращивание, продажу и употребление марихуаны. В 2018 году легализовали марихуану в Канаде.
Во многих других странах мира люди могут носить марихуану для медицинского использования и выращивать растения дома. В частности, марихуана частично легальна в 30 странах мира, еще в 14 странах марихуану используют в медицине.
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