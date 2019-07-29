Супрун призвала срочно вакцинироваться от дифтерии 2019-07-29T19:54:07+03:00 Украина Врач предупредила о возможности вспышки смертельной инфекции будущей осеньюу

Руководитель министерства охраны здоровья Ульяна Супрун призвала украинцев срочно сделать прививку от дифтерии. По ее словам, это необходимо, поскольку возможна вспышка этой смертельно опасной болезни.

При дифтерии в горле возникает плотная пленка, усложняющая дыхание. Болезнь также страшна осложнениями – она провоцирует проблемы с сердцем и почками, инфекция быстро поражает органы и уже через несколько дней человек может умереть.

Спасает от нее исключительно вакцинация. Впервые ее делают в детском возрасте, а взрослым повторяют каждые десять лет.

Руководитель Минздрава лично прошла вакцинацию и призвала сделать то же самое и других. При этом Супрун заверила, что проблем с вакциной не будет. По всей Украине прививок достаточно и она бесплатно, однако главной причиной возникновения болезни является низкий уровень вакцинирования.

"Хотим сообщить, что не только дети вакцинируются, но также и взрослые, и с сегодняшнего дня начинаем месяц прививок против дифтерии для взрослых. Мы призываем всех, чтобы поговорили со своим семейным врачом, чтобы прививаться", – заявила Супрун.

Ранее исполняющая обязанности главы Минздрава рассказала о воздействии загара на организм человека и рассказала, что делать при солнечных ожогах и как от них уберечься.

Напомним, мы писали, что люди часто страдают болезнями горла и летом, врачи связывают это с привычкой утолять жажду прохладительными напитками, заедать жару мороженым или спасаться от нее под кондиционером. Министр здравоохранения Ульяна Супрун развенчала популярный миф о кондиционерах.

Также Ульяна Супрун развенчала популярные мифы о молочных продуктах.

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